Trump: 'Suriye'de kalırsak faturayı Suudiler ödesin'

Trump, "Suudi Arabistan kararımızla yakından ilgileniyor. Suriye'de kalmamızı istiyorsanız, belki de faturasını siz ödemelisiniz" ifadelerini kullandı.
Baltık liderleriyle düzenlenen zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'de kalması durumunda masrafların bölgesel müttefikler tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.
Trump, "Suudi Arabistan kararımızla yakından ilgileniyor. Suriye'de kalmamızı istiyorsanız, belki de faturasını siz ödemelisiniz" ifadelerini kullandı.
Baltık liderleriyle düzenlenen zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilmek istediğini belirtirken, ancak henüz bu konuda alınmış bir karar olmadığını da ekledi.
Günümüzde Rusya'nın ABD, İngiltere ve diğer ülkelerle ilişkilerinin Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soğuk Savaş döneminde bile kuralların olduğunu, söz konusu ülkelerin ise edep kurallarını terk ettiğini belirtti.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, Toprak Günü'nün 42. yıldönümü nedeniyle cuma günü başlayan ve halen devam eden barışçıl eylemlerde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahalesi sonucu 17 ölmüş, yüzlercesi yaralanmıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Kürtlere destek garantisi verdik" açıklamasında bulundu.
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