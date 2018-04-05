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    Trump: 'Suriye'de kalırsak faturayı Suudiler ödesin'

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    Baltık liderleriyle düzenlenen zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'de kalması durumunda masrafların bölgesel müttefikler tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.

    Karikatür

    Trump, "Suudi Arabistan kararımızla yakından ilgileniyor. Suriye'de kalmamızı istiyorsanız, belki de faturasını siz ödemelisiniz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    ABD ordusu, ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu, Suudi Arabistan, Suriye, ABD
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