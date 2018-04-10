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    Rusya'dan OPCW'ye Duma daveti

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    Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rusya'nın, kimyasal saldırının düzenlendiği iddia edilen Duma kentine Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ/OPCW) ziyaretinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

    Karikatür

    ABD, Fransa ve İngiltere, Duma'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal silah saldırısına verilecek karşılık bağlamında  'Suriye'ye müdahale' gündemli görüşme trafiği yaparken, Rusya, ABD'nin Suriye'de düzenlendiği öne sürülen kimyasal saldırıya ilişkin gerçeklerle yüzleşmeyi reddettiğini söyledi.

    Batılı ülkeler, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiğini öne sürmüş ve bundan Suriye hükümetini sorumlu tutmuştu. Rusya, Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını reddetmiş ve iddiaların tarafsız biçimde soruşturulmasını talep etmişti.

     

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    'Rus ordusu, kimyasal saldırı provokasyonu konusunda uyarmıştı'
    Etiketler:
    kimyasal saldırı, Yuriy Şvıtkin, Duma, Fransa, Suriye, ABD, Rusya
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