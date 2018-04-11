ABD Dışişleri: Duma’da kimyasal maddenin kullanıldığından eminiz, ama tam olarak ne kullanıldığını bilmiyoruz

Basın toplantısında Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında soruları cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığının "çok açık" olduğunu, ama şimdilik tam olarak ne kullanıldığı konusunda emin olmadıklarını açıkladı.