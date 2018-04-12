Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek

Trump, Twitter'dan şu mesajı paylaştı: ''Rusya, Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü şirin, yeni ve ''akıllı!'' (füzeler) gelecek.''

Daha önce 'hayvan' dediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan bu kez 'Gazla Öldüren Hayvan' diye söz eden Trump, Rusya'ya hitaben şöyle devam etti: ''Kendi halkını katledip bundan zevk alan Gazla Öldüren Hayvan ile ortak olmamalıydın.''

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

​TRUMP'TAN İKİNCİ TWEET: SİLAH YARIŞI DURSUN MU?

Bu sözlerin ardından ABD ile Rusya arasında savaş çıkacağı spekülasyonları yapılması üzerine Trump, 41 dakika sonra ortalığı yatıştırmaya yönelik ikinci bir tweet attı. Rusya'ya füze atma tehdidinden silah yarışını durdurma çağrısına geçiveren ABD Başkanı, bu kez şunları yazdı:

''Bugün Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş da dahil olmak üzere her zamankinden daha kötü. Bunu gerektiren bir sebep yok. Rusya'nın ekonomisine yardım için bize ihtiyacı var, bunu yapması çok kolay olurdu ve bizim de tüm ulusların birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. Silah yarışı dursun mu?''

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

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