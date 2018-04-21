ABD’de marihuananın federal düzeyde ‘suç olmaktan çıkarılması’ tasarısı sunulacak

VICE News’un haberine göre Schumer, “Şahsen ben suç olmaktan çıkarılmasının oldukça iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. En iyisi her eyaletin buna kendisinin karar vermesi” dedi.

Marihuananın suç olması nedeniyle birçok insanın hayatının nasıl yıkıldığını gördüğünü dile getiren senatör, girişimi için ‘yasallaştırma’ ifadesini kullanmak istemedi.

Tasarıda marihuananın, dağıtımı federal yasalar tarafından yönetilen maddeler listesinden çıkarılması öngörülüyor.

Fox News’un geçtiğimiz şubat ayında yaptığı araştırma, seçmenlerin yüzde 59’unun marihuananın yasallaştırılmasından yana olduğunu ortaya koymuştu.