ABD Dışişleri yetkilisi: Esad'ın kontrolündeki bölgeleri restore etmek istemiyoruz

RIA Novosti’nin ABD Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Bakanlık’tan üst düzey bir yetkili, Kanada’nın Toronto kentinde yapılan G7 dışişleri bakanları toplantısının ilk günü çerçevesinde konuştu.

Yetkili, ABD’nin, Suriye’de hükümet güçleri kontrolündeki bölgeleri restore etmeyi istemediklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında Suriye’nin yeniden inşasında ülkede siyasi dönüşüm olmadıkça Rusya, İran ve Türkiye’ye yardım etmeyeceklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield, yardım etmek için koşullarının anayasa reformu düzenlenmesi ve BM himayesinde seçim yapılması olduğunu söylemişti. Satterfield’a göre, bunun için de en az 200-300 milyar dolar gerekli.

Avrupa Birliği de Suriye’nin yeniden inşa edilmesi için siyasi dönüşümün gerçekleşmesi gerektiğini açıklamıştı.

Kırım da Suriye’nin yeniden inşasında yer alabileceğini bildirmişti. Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu (YIEF) Kuruluşu Başkanı Andrey Nazarov bunun için 200 ilâ 400 milyar dolara ihtiyacın olduğunu ve bunun Suriye’nin savaşta geçirdiği 7 yıl kadar bir süre içinde bitirilmesi gerektiğini söylemişti.