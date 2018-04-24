'Pentagon, Türkiye’yi vazgeçirmek için S-400'lere gölge düşürmeye çalışıyor'

Makalede şu ifadeler yer aldı: "Pentagon müttefiklerle Suriye’ye düzenlenen bombardıman sırasında tüm füzelerin hedefe ulaştığını belirtti. Pentagon Sözcüsü Dana White 'Rusya yapımı hava savunma sistemleri tamamen etkisiz kaldı. Rusya ve rejim sistemlerinin ne kadar etkisiz olduğunu bir kez daha gösterdi' dedi."

ABD, İngiltere ve Fransa 14 Nisan’da Suriye’ye 103 füze fırlatmıştı. 73’ü, Suriye’de bulunan Rus savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.