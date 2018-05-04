ABD, Beyaz Miğferler'i finanse etmeyi durdurdu

Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi ile bağlantılı olarak Suriye Sivil Savunması adıyla kurulan ve daha sonra Beyaz Miğferler adını alan grup, ABD'nin kendilerine para göndermeyi kestiğini duyurdu.

Batı'nın Suriye hükümetinin saldırılarından sivilleri kurtarmaya çalışan bir yardım örgütü olarak gösterdiği, Rusya'nın ise Suriye hükümetini suçlmaya yönelik sahte haberler ve görseller üretmekle suçladığı Beyaz Miğferler'in lideri Raed Salih, CBS kanalına konuştu.

Beyaz Miğferler'in bütçesinin üçte birini oluşturan Amerikan yardımının son haftalarda durduğunu söyleyen Salih, oysa iki ay önce Washington'a gönderdikleri heyetin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından çok iyi ağırlandığını belirtti.

Salih, martta üst düzey ABD'li yetkililerin 2020'ye kadar uzun vadeli yardım sözü verdiğini, şimdiyse Washington'dan hiç para gelmez olduğunu, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yardımın 'aktif gözden geçirilme' durumunda olduğu yanıtını aldıklarını aktardı.