National Interest, NATO'nun korkulu rüyası olan Rus jetini anlattı

NATO üyesi Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri için Rusya'yla imzaladığı anlaşma Batı'da yoğun şekilde tartışılırken NI, İttifak'ın kaygılarını derinleştiren bir diğer Rus yapımı askeri araca dikkat çekti.

NI yazarı Robert Farley'e göre NATO, Su-27'lerden ciddi biçimde korkuyor. Mig-15, Mig-21, Mig-25 ve Mig-29'un Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen efsane hava araçları olduğunu belirten Farley, ancak Su-27 avcı uçaklarının bunların en iyisi olduğunu vurguladı.

Su-27'nin ABD'li F-15'in kapasitesi referans alınarak geliştirildiğini kaydeden Farley, "Bu nedenle Rus uçağı, ABD'li rakibine karşı hız ve silah bakımından daha üstün. Havada hakimiyeti ele geçirmek için tasarlanan uçak, kara saldırılarının önlenmesinde ve düzenlenmesinde de esneklik gösterdi. Zaman içinde birtakım görevlerin yerine getirilmesi için farklı versiyonları geliştirilen uçak, havada eşsiz olma özelliğini korudu" ifadelerini kullandı.