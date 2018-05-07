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    Fransa'nın Moskova Büyükelçisi'nden Esad açıklaması: Gitmesi önceliğimiz değil

    Karikatür
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    Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Sylvie Bermann, Paris'in artık Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın koşulsuz olarak görevden ayrılmasını talep etmediğini belirterek, kendileri için önceliğin terörle mücadele olduğunu söyledi.

    Karikatür

    Rus Kommersant gazetesine demeç veren Bermann, Fransa'nın Suriye'de ne gibi hedefleri olduğuna ilişkin soru karşısında, önceliklerinin terörist gruplarla mücadele olduğunu belirtip ikinci sıradaysa göçmen sorunu olduğunu kaydetti.

    Fransız Büyükelçi başka bir soru karşısındaysa, "Birilerinin Suriye'nin topraklarını militanlardan geri almayı başarıp Beşar Esad'ın ise eskiden olduğu gibi görevde kalması olanaksız" ifadelerini kullandı.

    Fakat Fransa'nın, Esad'ın hiçbir koşul olmadan görevden ayrılması yönündeki talebinin gündemden kaldırıldığını belirten Bermann, Paris'in, geleceklerini belirleme kararını Suriye halkına bırakacağını söyledi.

    Bermann, Fransa'nın Suriye'deki öncelikli amaçlarını şöyle sıraladı: "İnsani yardımların ulaştırılması, tüm tarafları kapsayan bir siyasal çözüm, kimyasal silah kullanılmaması ve elbette terörle mücadele."

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    Etiketler:
    Beşar Esad, Sylvie Bermann, Fransa, Suriye
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