Fransa'nın Moskova Büyükelçisi'nden Esad açıklaması: Gitmesi önceliğimiz değil

Rus Kommersant gazetesine demeç veren Bermann, Fransa'nın Suriye'de ne gibi hedefleri olduğuna ilişkin soru karşısında, önceliklerinin terörist gruplarla mücadele olduğunu belirtip ikinci sıradaysa göçmen sorunu olduğunu kaydetti.
Fransız Büyükelçi başka bir soru karşısındaysa, "Birilerinin Suriye'nin topraklarını militanlardan geri almayı başarıp Beşar Esad'ın ise eskiden olduğu gibi görevde kalması olanaksız" ifadelerini kullandı.
Fakat Fransa'nın, Esad'ın hiçbir koşul olmadan görevden ayrılması yönündeki talebinin gündemden kaldırıldığını belirten Bermann, Paris'in, geleceklerini belirleme kararını Suriye halkına bırakacağını söyledi.
Bermann, Fransa'nın Suriye'deki öncelikli amaçlarını şöyle sıraladı: "İnsani yardımların ulaştırılması, tüm tarafları kapsayan bir siyasal çözüm, kimyasal silah kullanılmaması ve elbette terörle mücadele."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)