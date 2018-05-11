Liberman'dan Esad'a: İranlıları Suriye'den defedin

İsrail'in Suriye'd İran'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurması sonrası Golan Tepeleri'ni ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a mesaj yolladı. Liberman " İranlıları (Suriye'den) defedin. Size yardım etmiyorlar" dedi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Katzrin adlı Yahudi yerleşimini ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Liberman, İsrail'in Suriye topraklarındak iİran hedeflerini vurduğunu açıklamasının ardından Suriye Devlet Başkanı Esad'a mesaj yolladı.

Liberman "Bu fırsatı Esad'a mesaj yollamak için değerlendirebilirim: İranlıları defedin. Size yardım etmiyorlar. Sadece zarar veriyorlar ve varlıkları sadece sorun ve zarar yaratıyor" dedi.

'İsrail'in sürtüşme peşinde olmadığını' söyleyen Liberman "İran sınırına biz gelmedik, onlar buraya geldi" ifadelerini kullandı.