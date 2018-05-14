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    ABD, İsrail'e 'doğum günü hediyesi' olarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

    Karikatür
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu ülkenin Tel Aviv'den taşınan büyükelçiliği, Filistinlilerin protestoları, uluslararası bir uzlaşı olmaması ve ABD'nin diplomasi geleneğine rağmen bugün Kudüs'te açıldı.

    Karikatür

    ABD'nin yeni büyükelçilik binasının açılışı, İsrail'in 70. kuruluş yıldönümüne denk getirildi.

    İsrail'in kuruluş yıldönümünü kutlamasının ertesi günü ise Filistinliler 'felaket' anlamına gelen Nakba'yı anıyor. Nakba, İsrail'in 1948'de kurulmasının ardından yüzbinlerce Filistinlinin evlerinden edilmesinin sembolü olarak anılıyor.

    Trump'ın büyükelçiliği taşıma kararını açıkladığı mart sonundan bu yana Filistin'de düzenlenen protestolarda İsrailli güçler tarafından onlarca Filistinli öldürüldü.

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    Etiketler:
    ABD Büyükelçiliği, Kudüs, Filistin, İsrail, Ortadoğu, ABD
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