ABD, İsrail'e 'doğum günü hediyesi' olarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

ABD'nin yeni büyükelçilik binasının açılışı, İsrail'in 70. kuruluş yıldönümüne denk getirildi.
İsrail'in kuruluş yıldönümünü kutlamasının ertesi günü ise Filistinliler 'felaket' anlamına gelen Nakba'yı anıyor. Nakba, İsrail'in 1948'de kurulmasının ardından yüzbinlerce Filistinlinin evlerinden edilmesinin sembolü olarak anılıyor.
Trump'ın büyükelçiliği taşıma kararını açıkladığı mart sonundan bu yana Filistin'de düzenlenen protestolarda İsrailli güçler tarafından onlarca Filistinli öldürüldü.
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