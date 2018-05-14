ABD, İsrail'e 'doğum günü hediyesi' olarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu ülkenin Tel Aviv'den taşınan büyükelçiliği, Filistinlilerin protestoları, uluslararası bir uzlaşı olmaması ve ABD'nin diplomasi geleneğine rağmen bugün Kudüs'te açıldı.