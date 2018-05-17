Dodon: NATO’nun Moldova ofisi kapatılabilir

Dodon, NATO’nun Moldova’da aktif şekilde var olmayı istemesindeki amacın Rusya’nın sınırlarına olabildiğince yakınlaşmak olduğunu ifade etti.
Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, başkent Kişinev’deki NATO İletişim Bürosu'nun yıl sonunda yapılacak parlamento seçimlerinden sonra büyük ihtimalle kapatılacağını söyledi.
Dodon, NATO’nun Moldova’da aktif şekilde var olmayı istemesindeki amacın Rusya’nın sınırlarına olabildiğince yakınlaşmak olduğunu ifade etti.
Kuzey Kore, iyileşen ilişkilere rağmen ABD ve Güney Kore'nin 'Max Thunder' adlı ortak askeri tatbikatını 'provokasyon' olarak niteledi ve Güney'le yapılması planlanan üst düzey görüşmeyi askıya aldı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Raj Shah, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması sırasında düzenlenen protestolarda İsrail ordusu tarafından çok sayıda Filistinlinin öldüğü Gazze'deki durumun ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümüne yönelik planlarını etkilemeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu ülkenin Tel Aviv'den taşınan büyükelçiliği, Filistinlilerin protestoları, uluslararası bir uzlaşı olmaması ve ABD'nin diplomasi geleneğine rağmen bugün Kudüs'te açıldı.
İsrail'in Suriye'd İran'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurması sonrası Golan Tepeleri'ni ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a mesaj yolladı. Liberman " İranlıları (Suriye'den) defedin. Size yardım etmiyorlar" dedi.
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