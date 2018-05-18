ABD'den Kuzey Akım 2'ye yaptırım tehdidi

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında kendisinden Kuzey Akım 2'ye verdiği destekten vazgeçmesini istemiş ve bunun karşılığında Merkel'e yeni ticari anlaşma için görüşme yapma önerisinde bulunmuştu.