Trump'tan Karadağ uyarısı: 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir

Fox sunucusu Tucker Carlson ile Trump karşılıklı 5. maddeyi çekiştirdi. Haziran 2017'de resmen NATO üyesi olan eski Yugoslavya Cumhuriyeti, Karadağ aklına düşen Tucker ''Benim oğlum niye bir saldırıyı savunmak için Karadağ'a gitmek zorunda olsun'' sorusunu yöneltti.

''Aynı soruyu sorup duruyorum'' karşılığını veren Trump, şöyle devam etti: ''Karadağ çok güçlü bir halkı olan küçük bir ülke… Çok kavgacı insanlar. Bu insanlar bir anda saldırganlaşabilir ve tebrikler, Üçüncü Dünya Savaşı'ndasınız''.