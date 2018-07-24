'Rusya, hiçbir zaman ABD'nin dostu olmayacak'

CBN'ye konuşan Haley "Rusya'ya, Putin'e güvenmiyoruz, asla güvenmeyeceğiz. Hiçbir zaman bizim dostumuz olmayacaklar. Bu sadece bir gerçek" dedi.
ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya’nın hiçbir zaman ABD’nin dostu olmayacağını, Moskova'ya asla güvenmediklerini söyledi.
CBN'ye konuşan Haley "Rusya'ya, Putin'e güvenmiyoruz, asla güvenmeyeceğiz. Hiçbir zaman bizim dostumuz olmayacaklar. Bu sadece bir gerçek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi bir daha ABD'yi tehdit etmemesi yönünde uyardı. Trump "Aksi halde tarih boyunca birkaçının yaşadığı gibi bunun acısını çekeceksiniz" ifadelerini kullandı.
Eski Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Sergey Gayduk, Rusya ve Ukrayna arasında kalan ve kıyılarının önemli bir bölümü Kırım'da bulunan Azak Denizi'ne mayın döşenmesini önerdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajda NATO'ya eleştirilerini devam ettirirken kurucu 5. maddeyi de sorguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısı ABD'li ünlü isimlerin Trump'a yönelik ağır eleştirilerini de beraberinde getirdi.
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