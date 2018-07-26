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    Trump: Avrupa Birliği ve ABD birbirini seviyor

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    ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı.

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    Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, ABD-AB ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmak üzere bir araya geldiklerini belirtip "Bu yüzden, bugün AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri, tarife dışı kısıtlamaları ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık" dedi.

    ABD lideri ayrıca, yapılan görüşmenin ardından Juncker ile bir fotoğrafını paylaşarak 'aşkını' ilan etti. Trump, kişisel Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafında "Açıkça görülüyor ki, toplantıda Juncker tarafından temsil edilen Avrupa Birliği ve ABD, birbirini seviyor!" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    ticaret, ABD Başkanı Donald Trump, Jean Claude Juncker, AB, ABD
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