'Juncker, Trump'ı renkli ve çok basit bilgi kartları kullanarak ikna etti'

ABD'nin Cumhuriyetçi çizgideki gazetesi Wall Street Journal'a (WSJ) göre, 25 Temmuz'da Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede, Juncker, ticaretle ilgili savlarını Trump'a iletmek için en fazla 3 parametrenin bulunduğu son derece basitleştirilmiş bilgi kartları kullandı.

AB'den üst düzey kaynak, G7 zirvesi ve NATO zirvesinde çıkardığı krizlerle manşetlere oturan Trump'ın bu kez sevimli, iyi hazırlanmış, müzakereye istekli olduğunu ve AB ile anlaşmaya vatmak için çaba gösterdiğini söyledi.