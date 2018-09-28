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    Erdoğan ve Merkel, Rus gazı yüzünden Trump ile tartıştı

    Karikatür
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte Rus gazı yüzünden ABD Başkanı Donald Trump ile tartıştığını anlattı.

    Karikatür

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrine yaptığı ziyaretten Almanya'ya hareket ederken gazetecilere yaptığı açıklamalarda 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzelenen NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmede Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte kendi ülkelerinin Rusya'dan gaz alması gerektiğini savunduğunu anlattı.

    Erdoğan, NATO zirvesinde Trump ‘Hepiniz Rusya'yı besliyorsunuz. Almanya olarak şu kadar para veriyorsunuz' dedi. Bizden bahsetmedi. Bize nezaket gösteriyor. Ben yine de dayanamadım, ‘Sayın Başkan biz doğalgazımızın yüzde 50'sini Rusya'dan alıyoruz. Almazsak vatandaşımız karda kışta üşüyecek' dedim. Ben bu itirazı yapınca Almanya Başbakanı Merkel de çıktı ‘Doğalgazımızın yüzde 38'ini Rusya'dan alıyorum, halkımı üşütemem' dedi. Yaptırımlar konusunda Türkiye'nin eskiden beri tavrı nettir. Stratejik ürünlerde geri adım atamayız" açıklamasında bulundu.

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    Etiketler:
    Doğalgaz, Türkiye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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