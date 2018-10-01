Macron, el hareketi yapan üstü çıplak gençlerle poz verdi

Fransa tarihinin en genç Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron, Karayipler'de, kasırgadan etkilenen Saint Martin adasını ziyaretinde yerel halkla buluştu. Ancak el hareketi yapan üstü çıplak gençlerin Macron'la çektirdiği fotoğraf, Fransa'da büyük tartışma kopardı.

Geçen yıl Irma ve Maria kasırgalarıyla yerle yeksan olan Saint Martin'deki yeniden inşa çalışmalarını yerinde denetlemeye giden Macron, ziyaret ettiği kasırgazedelerle sohbet edip samimi pozlar verdi.

Yeniden inşası ya da onarımı henüz tamamlanmamış haldeki evlerden birinde Fransa Cumhurbaşkanı'nı başlarına bandana, boyunlarına kalın zincir takmış, üstleri çıplak iki genç karşıladı. Gençlerden biri soygun yapmaktan hapis yattığını ve yeni çıktığını söylediğinde Macron hiç de şaşırmış görünmedi. Gayet sakin bir edayla suç geçmişini geride bırakması ve adanın yeninden inşası çalışmalarına katılmasını tavsiye etti.

Ardından Fransa Cumhurbaşkanı iki delikanlıyla sarmaş dolaş olup fotoğraf çektirirken, soyguncu olduğunu söyleyen, kameralara karşı orta parmak işareti yaptı. Macron'u bir gazeteci ordusu takip ettiğinden, bu poz, sosyal medyadan Fransa anakarasına ve tüm dünyaya hızla yayıldı

Macron'un haziranda Paris'teki bir törende tam tersi tavır sergilediğini ve kendisine ''Ne haber Manu'' diye seslenen genci kameralar önünde '''Cumhurbaşkanı' diyeceksin'' diye azarladığını hatırlatanlar oldu.