İran'dan Suriye açıklaması: Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suriye'nin Deyr ez Zor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine yapılan füze saldırısına ilişkin, "Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek" dedi.

İran'ın Ahvaz kentine yönelik saldırının ardından son bir haftada 'uygun cevap' için çeşitli adımlar attıklarını belirten Bakıri, istihbarat çalışmaları neticesinde saldırganların İran karşıtı bir grupla irtibatlı olmalarına rağmen IŞİD tarafından Deyr ez Zor'dan yönlendirildiklerini tespit ettiklerini aktardı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da 22 Eylül'de, askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırıyı terör örgütü IŞİD'in üstlendiği duyurulmuştu.