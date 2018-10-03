Rusya, Suriye'ye S-300 teslimatını tamamladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle düzenlediği toplantıda konuşan Şoygu, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırmayı amaçlayan S-300 sistemlerinin teslimatı çerçevesinde Şam'a 49 adet ekipmanın teslimatının tamamlandığını duyurdu.
''Devlet Başkanımızın kararı doğrultusunda öncelikle Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak amacıyla bu ülkedeki hava savunma sistemlerini güçlendirmeye yönelik bir dizi faaliyeti uygulamaya geçirdik'' diyen Şoygu, şöyle devam etti:
''S-300 sistemlerinin teslimatını tamamladık. Aydınlatma detektörleri, başlıca algılama sistemleri, kontrol makineleri ve 4 adet fırlatma rampasından oluşan toplam 49 adet ekipmanın sevkiyatı tamamlandı.''
Rus Orgeneral, teslimat çalışmalarının 1 gün önce eksiksiz olarak tamamlandığını açıkladı.
Öte yandan,Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'ye gönderilen S-300 hava savunma sistemlerinin askeri kargo uçağından indirilme görüntülerini yayınladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)