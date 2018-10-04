Beyaz Saray Danışmanı: Filistin bir devlet değil

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısına katılan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD yönetiminin eskiden de olduğu gibi Filistin devletini tanımadıklarını belirtti.

Filistin'i ‘sözde devlet' diye niteleyen Bolton, ‘böyle bir retoriğin Filistin-İsrail sorununun çözümüne katkıda bulunup bulunmadığı' sorusunaysa, "Bu retorik doğru. O (Filistin) bir devlet değil" yanıtını verdi.

Böyle bir retoriği kullanmanın ABD'nin İsrail ve Filistin devletlerinin barış içinde bir arada yaşamalarını sağlama yoluyla Ortadoğu'daki sorunun çözümüne yönelik isteğine aykırı olmadığını ileri süren Bolton, "Şu anda (Filistin) bir devlet değil. O, uluslararası hukuka uygun olarak kabul edilmiş devlet olma sınavını geçmiyor, çizilmiş olan sınırları kontrol etmiyor, hükümetin normal işlevlerini yerine getirmiyor. Devlet olmamasının birçok nedeni bulunuyor" diye konuştu.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediği üzere o (Filistin) devlet olabilir. Ancak bunun için İsrail ve diğer devletlerle diplomatik görüşmeler gerekli" diyen Bolton, ABD yönetiminin bu tutumunu Filistin Devleti'nin ilan edildiği 1988'den bu yana sürdürdüğünü kaydetti.

Bolton, "Biz onu Filistin Devleti olarak tanımıyoruz. Hem demokrat, hem de cumhuriyetçi yönetimlerde tutarlı bir şekilde Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) devlet olarak kabul edilmesine karşı çıktık, zira o bir devlet değil" ifadelerini kullandı.