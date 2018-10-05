Rus Dışişleri’nden Hollanda’nın siber saldırı iddialarına sert tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hollanda'da başlatılan Rus karşıtlığı kampanyası ve medyada yer alan siber saldırı iddialarının, taraflar arasındaki ilişkilerde ciddi zararlara yol açtığının bu ülkeye defalarca iletildiği belirtildi.

Rusya’ya karşı önceden hazırlanmış yeni bir olumsuz propaganda kampanyasının başladığı savunulduğu açıklamada, “Diplomatik kanallar da dahil olmak üzere Hollanda’da Rusya’yı hedef alarak uydurulan yersiz siber saldırı iddialarının iki ülke ilişkilerini kötü etkileyeceğini defalarca anlattık” ifadelerine yer verildi.

Hollanda, 4 Rus istihbarat elemanının KSYÖ’ye yönelik siber saldırı girişiminde bulunduğunu ve İngiltere’nin yardımıyla saldırının önlendiğini ileri sürmüştü.