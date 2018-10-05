'ABD, S-300'lerde kullanılan teknolojileri çaldı'

Rus savunma şirketi Almaz-Antey'in eski yöneticisi İgor Aşurbeyli, ABD'nin Patriot füze sistemlerini geliştirmek için S-300 hava savunma sistemlerinde kullanılan teknolojileri çaldığını söyledi.

Zvezda televizyondaki bir programda açıklamalarda bulunan Aşurbeyli, S-300 sistemlerinin yalnızca ABD'nin Patriot sistemlerinin son versiyonuyla kıyaslanabileceğini belirtti.

Aşurbeyli, "Eğer S-300'ler 2013 yılında konuşlandırılsaydı, İsrail'in F-16'ları Suriye hava sahasında dilediği gibi uçamaz ve Rus İl-20 uçağının düşürüldüğü olay gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.