Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili 12. defa sorgulandı

Haberlerde, bugünkü sorgulamanın Netanyahu aleyhindeki rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla ilgili olduğu belirtildi. İsrail polisi, soruşturmanın sona erdiğini açıklarken soruşturma hakkında detay vermedi.
İsrail basınına yansıyan haberlere göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kendisine yöneltilen rüşvet suçlamalarıyla ilgili olarak polis tarafından 12. defa bugün sorgulandı.
Haberlerde, bugünkü sorgulamanın Netanyahu aleyhindeki rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla ilgili olduğu belirtildi. İsrail polisi, soruşturmanın sona erdiğini açıklarken soruşturma hakkında detay vermedi.
Rus savunma şirketi Almaz-Antey'in eski yöneticisi İgor Aşurbeyli, ABD'nin Patriot füze sistemlerini geliştirmek için S-300 hava savunma sistemlerinde kullanılan teknolojileri çaldığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın, Rus istihbaratının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) siber saldırı girişiminde bulunduğu yönündeki iddiasına tepki gösterdi.
Pentagon, Rusya’nın Suriye’ye S-300 sistemlerini göndermesini ‘sorumsuzca atılmış bir adım’ olarak değerlendirdi.
Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısına katılan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD yönetiminin eskiden de olduğu gibi Filistin devletini tanımadıklarını belirtti.
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