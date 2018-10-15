Trump, Kuzey Kore sorusuna net cevap veremedi

CBS’den Lesley Stahl’a konuşan Trump’a Pyeongyang’ın tek bir savaş başlığından dahi kurtulmadığı, hatta başka füzeler yaptığı söylentisinin doğru olup olmadığı soruldu.

Trump ise “Bunu istiyorlar. Size alanları (test alanları) kapattıklarını söyleyebilirim” dedi.

Stahl’ın “Hâlâ füze yapıyorlar mı?” sorusu üzerine de Trump “Gerçekten bilmiyoruz, gerçekten. Bu arada hiç füze test etmediler. Kesinlikle hiç nükleer test yapmadılar, zira biliyorsunuz öyle olsa hemen bilirdik. Şimdi (Pyeongyang’la) bir ilişkimiz var” yanıtını verdi.

Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un haziranda Singapur’da bir araya gelmişti. Taraflar Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmıştı.