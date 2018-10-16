IMF, Trump’ın ticaret savaşının maliyetini hesapladı

İspanya’da yayınlanan ABC gazetesinin Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yıllık oturumuna dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşının küresel ekonomiyi 1.52 trilyon dolardan yoksun bırakacağı belirtildi.

IMF’den yapılan açıklamaya göre olumsuz bir senaryo durumunda dünya pazarı yüzde 17 oranında küçülecek, ülkelerin ortalama gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) ise yüzde 1.9 azalacak. Böylelikle dünya ekonomisini bekleyen dalgalamalar, 2008-2009’da yaşanan ekonomik kriz dönemindeki dalgalanmadan bile büyük olacak.

Uzmanlar, dünya ekonomisinin Trump yönetiminin korumacı politikalarının tam etkisini henüz hissetmediğini, uluslararası ticaretin asıl önümüzdeki yıl büyük sorunlarla karşılaşacağını öngörüyor.

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Gazetenin haberinde, şu anda dünya ticaretinde beklenen büyüme oranının yüzde 3.9 olduğu, bu oranın önceki yılın rakamına göre yüzde 0.5 daha düşük kaldığı, ancak IMF uzmanlarının büyümedeki reel azalmanın belirtilen rakamdan yüzde 0.2 daha düşük olmasını bekledikleri kaydedildi.

IMF’nin açıklamasında ayrıca İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması ile ilgili belirsizliklerin de dünya ekonomisinin üzerinde olumsuz etki yarattığı vurgulandı.

Haberde, kısa vadede ticaret savaşlarının en çok Çin’in ekonomisine zarar vereceği, ancak uzun vadede, ilk sırada karşı yaptırımların etkisiyle en büyük zarar görecek olan ülkenin ABD olacağı ifade edildi.