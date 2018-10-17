Sırbistan Savunma Bakanı, ABD Büyükelçisini boş balkabağına benzetti

ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Kyle Scott, Sırbistan hükümetinde düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerin kendisine yönelttiği soruda Kosova hakkında ‘sözde Kosova hükümeti’ ifadesini kullanması üzerine, düzeltme yaptı ve Kosova hükümetinin ‘sözde hükümet’ değil, ABD’nin egemen ve bağımsız bir ülke olarak kabul ettiği Kosova hükümeti olduğunu belirtti.

ABD Büyükelçisi’nin bu açıklamasına gıyabında karşılık veren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Ev sahipliği yapan ülkeye biraz daha saygı gösterilse iyi olur” diyerek, Kosova hükümetinin Belgrad için ‘sözde’ olduğunu ve olmaya devam ettiğini vurguladı.

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin ise açıklamaya daha duygusal tepki verdi.

Sırbistan Radyo ve Televizyonu’nun sözlerini aktardığı Vulin, “Büyükelçi Scott, küstahlığında ileri giderek Sırbistan’ın bir koloni olmadığını ve ülkenin haysiyetine saldırıda bulunamayacağını unutmuş. Kosova’nın Birleşmiş Milletler’e (BM) üye olmaması, onun ‘sözde’ olduğunu ve bir devlet olmadığını kanıtlıyor. Ya da belki Büyükelçi Scott, BM adına konuşmaya ve düşünmeye başladı. Bizim halkımız böyle bir küstahlık karşısında: ‘Balkabağı ne kadar boşsa, o kadar ahmak olur’ der” ifadelerini kullandı.