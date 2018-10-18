İsrail ordusundan itiraf: Demir Kubbe yetersiz

İsrail ordusu sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, İsrail'e ait Demir Kubbe hava savunma sisteminin ülke topraklarını tamamen korumadığını itiraf etti.

Filistinli güçlerin İsrail'e düzenlediği füze saldırısını değerlendiren Manelis, Demir Kubbe hava savunma sisteminin ülke topraklarını tamamen korumadığını kaydetti.

Manelis, Demir Kubbe'nin özelliklerinin sınırlı olduğunu vurguladı.

HAMAS'ın terörü körükleyen bir atmosfer yarattığını da öne süren Manelis, "Sınırımızdaki bölgelerde düzenlenen terör eylemleri ve ordumuza yönelik saldrıları kabul edilemez" dedi.

Filistinli güçler, çarşamba gecesi İsrail'e 2 füze fırlatmıştı.