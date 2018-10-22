Trump: Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceğiz

Fox News televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararının, Rusya’nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un 1987’de Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekileceğini açıkladı.
Fox News televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararının, Rusya’nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürdü.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, IŞİD'in Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde çok sayıda kişiyi rehin alması konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, ABD'nin Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'ya 1-2 ayda bir yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.
İsrail ordusu sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, İsrail'e ait Demir Kubbe hava savunma sisteminin ülke topraklarını tamamen korumadığını itiraf etti.
Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin, ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Kyle Scott’un, Kosova’nın ‘sözde devlet olmadığı’ yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi ve kendisine Sırbistan’ın ‘koloni olmadığını’ hatırlattı.
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