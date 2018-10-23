Trump, diğer ülkeler tarafından neden sevilmediğini anlattı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yalan haberler Avrupa Birliği dahil yabancı ülkelerdeki popülaritemin düşük olduğunu anlatıyor. Elbette düşük olacak, çünkü son 50 yıldır ilk kez ben onları, Amerika’yla iş yaptıkları için yüksek fiyat ödemeye zorladım. Neden benden hoşlansınlar?” dedi.

The Fake News Media has been talking about recent approval ratings of me by countries around the world, including the European Union, as being very low…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018

​ABD lideri, buna rağmen bu ülkelerden hoşlandığını da sözlerine ekledi.

Pew Research Center araştırma merkezinin 25 ülkede gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre Trump’a güven oranı yüzde 27 iken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güven yüzde 30, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’e yüzde 34 ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’e yüzde 52 oranında.