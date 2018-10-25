'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Rus hava üssü Hmeymim'e militanlar tarafından düzenlenen bir saldırıya ilişkin olarak, "13 insansız hava aracı (İHA) ortak düzen içinde hareket edip yine ortak bir komuta merkezi tarafından yönetiliyorlardı. Bunlar olurken Amerikan keşif uçağı Poseidon-8 Akdeniz'de devriye geziyordu" dedi.

Fomin'in anlattığına göre, söz konusu İHA'lar, Rus sinyal bozucu sistemleri ile karşı karşıya gelince manuel olarak kontrol edilmeye başladılar.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, "Bu manuel kontrolü yapansa köylünün biri değil, modern Poseidon-8 sistemleriydi. Uçak, manuel kontrole başladı" diye devam etti.