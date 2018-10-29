'117 Beyaz Miğferler üyesi Kanada’ya geldi'

Kanada’da yayın yapan CBC News televizyonu, İsrail’in Suriye’den tahliye ettiği, yardım kuruluşu olduğu ileri sürülen ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkan Beyaz Miğferler üyesi en az 117 kişinin Toronto’ya geldiğini aktardı.

CBC News'un aktardığına göre, İsrail'in Suriye'den tahliye ettiği Beyaz Miğferler üyesi en az 117 kişiden oluşan 7 aile Toronto Pearson Havalimanı'na iniş yaptı.

Grubun üyeleri, British Columbia, Saskatchewan, Ontario ve Nova Scotia olmak üzere 4 eyaletine yerleştirilecek.

İsrail temmuz ayında yaklaşık 800 Beyaz Miğferler üyesini Golan Tepeleri'nden gece saatlerinde Ürdün'e tahliye etmişti. Tahliye işlemi ABD ve Avrupa ülkelerinin talebiyle gerçekleştirilmişti. İngiltere, Almanya ve Kanada da grubun üyelerini 3 ay kabul edeceklerini belirtmişti.