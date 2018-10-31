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04:02 31 Ekim 2018
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    Rusya: İdlib'de kimyasal saldırı tezgahı için çekimler başladı

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    Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, Suriye’nin İdlib bölgesindeki militanların kimyasal saldırı provokasyonu hazırlığı içinde olduğunu belirtti.

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    Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Savçenko, "Yasadışı silahlı oluşumların üyeleri, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırma çabalarından vazgeçmiyor" dedi.

    Savçenko, "Halep bölgesi sakinlerinden Rus Ateşkes İzleme Merkezi'ne gelen bilgiye göre militanlar, Suriye ordusunu yerel halka karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla kimyasal maddeleri kullanacakları yeni provokasyon hazırlığı içindeler" diye açıkladı.

    Beyaz Miğferler üyeleri, Aralık 2017'de Dera'daki Roma kalıntılarında
    © REUTERS / Alaa al-Faqir/File Photo
    Rusya: Nusra ile Beyaz Miğferler, İdlib'de kimyasal maddelerin yerini değiştiriyor

    'KİMYASAL SALDIRI TEZGAHI İÇİN ÇEKİMLER BAŞLADI'

    Savçenko, "Halihazırda Beyaz Miğferler örgütü üyeleri, yerel sakinlerin tanımadığı sivil vatandaşların katılımıyla mizansen çekimlere başladı" ifadelerini kullandı.

    Marea yerleşimi yakınlarındaki cephe hattında militanların Suriye ordusunu ateş açmaya kışkırtmaya çalışacağının gelen bilgiler arasında olduğunu aktaran Savçenko, ardından yasadışı silahlı oluşumların kontrolündeki bölgede, Suriye ordusunun yaptığını iddia edilecek kimyasal saldırının tezgahlanacağını kaydetti.

    Savçenko, "Akabinde tüm dünyaya Suriye ordusunun ‘kimyasal saldırısının' yeni kurbanları sunulacak. Bu arada militanların, Azez ve Afrin arasındaki mevzilerini bölen Tel-Rıfat şehrini ele geçirmeye çalışması olasılığı var" diye ekledi.

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    Etiketler:
    Beyaz Miğferler, İdlib, Suriye, Rusya
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