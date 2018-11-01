Rusya ve Suriye, Ortadoğu'nun en büyük tahıl sevkiyat merkezi konusunda anlaştı

Hamud "Sevkiyat için demiryoluna, yollara ihtiyacımız var. Tüm bunlar proje kapsamında olacak. Projeyi en yakın zamanda başlatmayı umuyoruz" dedi.
Hamud, Rusya tarafının bu stratejik projeye gerçekten ilgi duyduğunu da vurguladı.
Sputnik'e konuşan Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hamud, Rusya hükümeti ile Suriye'de Ortadoğu'ya Rus tahılının sevkiyatının yapılması için bir aktarma merkezi kurma konusunda anlaştıklarını ifade etti.
Hamud "Sevkiyat için demiryoluna, yollara ihtiyacımız var. Tüm bunlar proje kapsamında olacak. Projeyi en yakın zamanda başlatmayı umuyoruz" dedi.
Hamud, Rusya tarafının bu stratejik projeye gerçekten ilgi duyduğunu da vurguladı.
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