'ABD gemisinin Karadeniz’deki varlığı sadece bir güç gösterisi'

Rusya Karadeniz Filosu eski komutanı Amiral Vladimir Komoyedov, ABD Donanması'na ait USS Fort McHenry çıkartma gemisinin Karadeniz’deki varlığının sadece bir güç gösterisi olduğunu ve herhangi bir ihlalin olmaması gerektiğini söyledi.

Sputnik’e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Komoyedov, Karadeniz’e gelerek Romanya’nın Köstence limanında demirleyen ABD Donanması'na ait USS Fort McHenry çıkartma gemisinin sadece bir güç gösterisi olduğunu ve bu nedenle herhangi bir ihlalin olmaması gerektiğini kaydetti.

Amiral Komoyedov, “Bunun ABD’nin gücünü ve imkânlarını ortaya koyan bir gösteri olduğunu düşünüyorum. Tek bir gemi Rusya’ya zarar veremez. ABD’nin düşmanca bir niyeti bulunuyorsa, onu önlemek için yeterli güce sahibiz. Bu gemi şüphesiz Kırım kıyılarından geçecek, fakat herhangi bir ihlalin olmayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Daha önce ABD Donanması'na ait USS Fort McHenry çıkartma gemisinin Karadeniz’e girdiği bildirilmişti. Geçen pazar akşamından bu yana Karadeniz’de bulunan Amerikan gemisinin yarın Romen firkateyn Regele Ferdinand ile birlikte uluslararası sularda ortak tatbikata katılması bekleniyor.

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ‘Pıtlivıy' firkateyninin Amerikan gemisinin hareketlerini kontrol ettiğini açıklamıştı.