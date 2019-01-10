Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler' hakkında TBMM Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi:

Görüyoruz ki ABD'nin bu kararından ABD'yi vazgeçirmek için çaba sarfeden ülkeler de var. ABD içinde farklı sesler var. Tüm bunları konsolide etmeye çalışıyoruz. Muhataplarımızla bu konuları enine boyuna değerlendiriyoruz. Son günlerde, ABD'nin mazeret olarak, özellikle 'Kürtleri öldürmeyin' gibi söylemlerini de şiddetle reddettiğimizi zaten defaatle söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da dün grup konuşmasında gayet açık net bir şekilde vurguladı. Burada, çekilmekte ABD'nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD'nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu. Ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin geldiğini de görüyoruz.

