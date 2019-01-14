Rus senatör: ABD, Suriye'deki durumu ekonomik yaptırımlar aracılığıyla kontrol etmeye çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kürtlere saldırı olasılığıyla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelttiği tehdidi Sputnik için yorumlayan Kosaçev, "Trump'ın sözleri, ABD'nin 'Suriye'den çıkmadan Suriye'den çekilme çabası' bağlamında ele alınmalı" dedi.
Kosaçev, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD, Ortadoğu'dan çıkmayacak. Türkiye'ye yönelik mesaj, ABD askerlerinin gerçekten çıkacağını düşünen tüm kesimlere Washington'un gelecekte durumu kontrol etmeye devam edeceğini ve ekonomik yaptırımlarla tehditte bulunacağını gösterme amacı taşıyor."
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