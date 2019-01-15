Dün 'mahvederiz' diyen Trump: Türkiye ile ekonomik ilişkilerin genişlemesi için büyük potansiyel var

Trump, açıklamasında, "IŞİD kalıntılarına karşı son iki haftadır verdiğimiz başarılı mücadele ve 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge dahil ilgili tüm meseleler hakkında nerede durduğumuzu aktarmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var" ifadelerine yer verdi.

DÜN, 'TÜRKİYE'Yİ EKONOMİK YÖNDEN MAHVEDERİZ' AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Öte yandan, Trump geçen gün paylaştığı mesajında Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz'' açıklamasını yapmıştı.