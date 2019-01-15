'Yeni Kerç girişimi daha hazırlıklı olacak'

Ukrayna medyasına konuşan Bogdan, “Yeni geçiş daha hazırlıklı olacak. Bu sefer bize NATO ve AGİT gemileri eşlik edecek. Bu konuda anlaşmalar sağlanmış durumda” dedi.
Ukrayna Dış İstihbarat gazisi Korgeneral Vasiliy Bogdan, Ukrayna’nın savaş gemilerini Kerç Boğazı’ndan geçirme yönündeki yeni girişimin “daha hazırlıklı” olacağını belirtti.
Ukrayna medyasına konuşan Bogdan, “Yeni geçiş daha hazırlıklı olacak. Bu sefer bize NATO ve AGİT gemileri eşlik edecek. Bu konuda anlaşmalar sağlanmış durumda” dedi.
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye’yi provoke etmesini istemiyorum" dedi.
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD'nin Suriye'deki durumu müttefikleri ve ekonomik yaptırımlar aracılığıyla kontrol etmeye çalıştığını söyledi.
ABD'nin, F-16'ların kendisine ait teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferine onay vermemesi nedeniyle ortaya çıkan sorunun ardından Hırvatistan hükümeti savaş uçaklarının satın almasına ilişkin kararı iptal etti.
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