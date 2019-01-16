ABD'nin Berlin Büyükelçisi, Kuzey Akım-2 ile ilgili yaptırım tehditlerinin nedenlerini açıkladı

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Kuzey Akım-2 projesinde yer alan Alman firmalarına yönelik olası yaptırım uyarılarının Washington’un Avrupa’nın enerji güvenliği ve Rus gazının Ukrayna’dan transiti ile ilgili endişelerinden kaynaklandığını belirtti.

Alman Rheinische Post gazetesine röportaj veren Grenell, Kuzey Akım-2 projesinde yer alan Alman firmalarına yönelik olası yaptırım uyarılarının Washington’un Avrupa’nın enerji güvenliği ve Rus gazının Ukrayna’dan transiti ile ilgili endişelerinden kaynaklandığını kaydetti.

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Alman firmalarına yollamış olduğu mektuplardaki içeriğin, Amerikan yönetiminin bu konuda yaptığı, “Rus enerji ithalatı alanında çalışan şirketlere yönelik kısıtlama riski bulunuyor” şeklindeki resmi açıklamalardan farklı olmadığını belirten Grenell, ABD’nin hangi yaptırımları uygulamaya koyabileceği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Kuzey Akım-2 gaz boru hattının yapımının Ukrayna’yı devre dışı bırakarak Avrupa’ya alternatif gaz transit güzergahı oluşturmaya yönelik olduğunu söyleyen Grenell, Türk Akımı projesinin de devreye alınmasıyla Ukrayna’dan gaz transitinin fiilen gereksiz hale geleceğini kaydetti.

ABD’li Büyükelçi, Kuzey Akım-2 projesinin mevcudiyetinin sadece Almanya’yı değil, kendi içinde birçok kişinin yapımına karşı çıktığı Avrupa’nın tümünü de etkileyeceğini vurguladı.

Alman basınında daha önce yer alan haberlere göre ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell, Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara hitaben yazdığı mektupta Amerika'nın Yaptırımlar Aracılığıyla Düşmanlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında cezalandırılabileceğini belirtmişti.