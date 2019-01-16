ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin

Amerikan heyetinin başında olan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andrea Thompson'un Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilciliği üzerinden yayınlanan açıklamasında, ABD'li yetkililerin Rusya'dan 9M729 füzesinin imha edilmesini talep ettikleri duyuruldu.

Açıklama metninde, "Mesajımız netti: Rusya anlaşmaya uygun olmayan füze sistemini imha etmeli" dendi.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin INF ile ilgili görüşmelerin sonucunu hazırlamış olarak geldiklerini belirtti. Ryabkov, Washington'un Rus tarafının argümanlarını dikkate alma ve Moskova'nın yapıcı önerilerini kabul etme niyetinde olmadığını belirtti.

Rus diplomat, "Amerikalı meslektaşlarımız, Rusya'nın baskı ve ültimatomlara boyun eğmeyeceğine emin olduktan sonra bizim anlaşmayı yerine getirmeye hazır olmadığımızı iddia etti. Ki bu kesinlikle böyle değil" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın görüşmeyi ‘Amerikan tarafında 9M729 füzesine ilişkin şeffaflık konusunda bir dizi somut tedbir önermek' için kullandığını belirten Ryabkov, Moskova'nın bu şeffaflığa ancak ABD'den de aynı açıklığı görmesi halinde hazır olduğunu ifade etti.