Suudi Arabistan, 2020’de sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatına başlamayı planlıyor

Rusya Doğrudan Yatırımlar Vakfı heyetini kabul eden el-Falih, Rusya'nın Yamal bölgesindeki doğalgazın sıvılaştırılmasını öngören Arctic LNG 2 projesine Suudi Arabistan'ın katılımıyla ilgili anlaşmanın 2019'da hayata geçirilmesini ve piyasanın temel aktörlerden biri olarak Saudi Aramco'nun LNG ihracatını görmeyi umduklarını söyledi. Suudi bakan, "Bu anlaşma hayata geçsin ya da geçmesin Saudi Aramco, üretim ve ticaret anlamında doğalgaz piyasasının büyük ve temel katılımcılarından biri olacak. İlk satışın misal 2020'de gerçekleşmesi benim için hoş bir sürpriz olur" dedi.

El-Falih, ülkesinin LNG konusunda ABD, Rusya, Avustralya ve birçok diğer ülkelerle müzakereler yürüttüğünü de sözlerine ekledi.