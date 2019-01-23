Trump'ın NATO'dan çıkışını engellemeye yönelik yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi

Kasımdaki ara seçimlerde Demokrat Parti'nin çoğunluğu ele geçirdiği Temsilciler Meclisi'nde 22'ye karşı 357 oyla kabul edilen yasa tasarısıyla milletvekillerinin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) destekleri teyit edildi.
Trump'ın ABD'yi NATO'dan çıkarma ısrarının Washington DC'de alarm zilleri çaldırdığı haberleri gelirken, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden bunu önlemeye yönelik bir yasa tasarısı geçti.
Kasımdaki ara seçimlerde Demokrat Parti'nin çoğunluğu ele geçirdiği Temsilciler Meclisi'nde 22'ye karşı 357 oyla kabul edilen yasa tasarısıyla milletvekillerinin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) destekleri teyit edildi.
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, hükümetin Kuzey Akımı-2 projesinin inşasını engellemek için hukuki dayanağı olmadığını söyledi. Altmaier, proje için ‘şamar oğlanı’ benzetmesi yaptı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin güneyinde IŞİD için para toplayan bir hücrenin faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, ülkenin devlet petrol şirketi Saudi Aramco’nun 2020’de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatına başlayabileceğini belirtti.
Cenevre'de Amerikan ve Rus heyetlerinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda yaptıkları görüşmede ABD’li yetkililerin 9M729 füzesinin imha edilmesini talep ettikleri öğrenildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)