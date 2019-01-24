'Maduro, Venezüella'nın meşru lideri, ABD'nin yaptıkları çok tehlikeli'

Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesi sonrası çıkan olaylar dünya gündeminde.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurdu. ABD'nin tanıma açıklamasının ardından Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay gibi ülkeler de Guaido hükümetini tanıyacaklarını açıkladı.

Türkiye, Rusya, Çin, Meksika dahil olmak üzere diğer ülkeler Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hükümetini destekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Venezüella'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi" ifadelerini kullandı.

Twitter'da açılan '#WeAreMaduro' etiketiyle ise en çok Türk kullanıcılar paylaşımda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Venezüella'da muhalif Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı olarak etmesi ve ABD'yle çeşitli Güney Amerika devletlerinin desteğini almasına ilişkin olarak, Rusya'nın Nicolas Maduro'yu ülkenin meşru lideri olarak gördüğünü vurguladı. ABD'den gelen askeri müdahale sinyalleri hakkındaysa 'çok tehlikeli' uyarısında bulundu.

© AP Photo / Ariana Cubillos Maradona'dan Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya destek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin, ülkenin ulusal egemenlik, bağımsızlık ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını desteklerini belirterek, " Çin, Venezuela'ya dış müdahaleye karşı çıkıyor " açıklamasını yaptı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezüella'da iç karışıklığa yol açtığını belirterek "Emperyalist ABD hükümetiyle politik ve diplomatik ilişkileri kestiğimizi açıklıyorum. ABD'nin bütün diplomatik ekibine, ülkeyi terk etmesi için 72 saat veriyorum" dedi.