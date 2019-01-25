Guaido ABD'den yardım istedi, Pompeo '20 milyon dolarlık insani yardıma hazırız' dedi

Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı olan ve dün kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun, ülkesine insani yardım yapılması talebi üzerine ABD hükümeti, 20 milyon dolardan fazla yardım yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Guaido, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektubu 'Venezüella'nın geçici devlet başkanı' sıfatıyla yazdığını belirterek ABD hükümetinden acil insani yardım talep ettiklerini kaydetti.

Pompeo ise Amerikan Devletleri Örgütünde yaptığı konuşmada, Guaido'nun mektubuna cevaben, "Lojistik olarak mümkün olur olmaz, Venezüella halkına insani yardım ulaştırmaya hazırız. Bugün ABD'nin Venezüella halkına 20 milyon dolardan daha fazla insani yardım yapmaya hazır olduğunu duyuruyorum. Bu fonlar, ülkelerindeki siyasi ve ekonomik krizin etkileri ile şiddetli gıda ve tıbbi malzeme yokluğuna katlanmak zorunda kalan insanlara yardım amaçlıdır." dedi.