Venezüella, AB’yi sömürgecilerle karşılaştırdı

İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya’nın ardından Hollanda da Venezüella’da yeni seçimlerin 8 gün içinde ilan edilmemesi durumunda, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıma niyetinde olduklarını açıkladı.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği’nin, sömürgeci ülkelerin tarzında ültimatom ilan etme çabası dikkate alındığında, ABD hükümetinin organize ettiği darbeye katılma kararını teyit eden 26 Ocak açıklamasını şiddetle reddediyoruz” dendi.

Sömürgecilik çağının 200 yıl önce sona erdiği hatırlatılan açıklamada, “Ayrıca Avrupa hükümetlerine, Venezüella seçim süreçlerinin, kurumların ve yönetimin meşruiyeti ve anayasaya uygunluğunun herhangi bir yabancı devletin tanımasına, görüşüne ve duruşuna bağlı olmadığını hatırlatma ihtiyacını duyuyoruz. Bu yüzden sizin kibirli talepleriniz hissedilir hiçbir sonuca yol açmaz” dendi.