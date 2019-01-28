BM eski özel raportörü Zayas, ABD’nin örgüte kendini nasıl dayattığını anlattı

İngiliz The Independent gazetesine konuşan de Zayas, ABD'nin Venezüella'ya uyguladığı yaptırımları ‘öldürücü' olarak niteleyerek, bu uygulamalardan en çok halkın yoksul tabakalarının zarar gördüğünü, bu insanların yiyecek ve ilaç eksikliğinden dolayı ölüme mahkûm olduklarını aktardı.

Habere göre son 21 yıl içinde Venezüella'yı 2 yıl önce ziyaret eden ilk BM yetkilisi olan de Zayas, sadece iktidar temsilcileriyle görüşmekle kalmayıp ülkedeki sivil toplum örgütleri ve muhalefet temsilcileri, bilim insanları, kilise sözcüleri ve iş adamlarıyla da bir araya geldi.

Venezüella'dan dönen de Zayas, BM'ye sunduğu raporda ABD'nin ülkeye uyguladığı yaptırımların Uluslararası Suçlar Mahkemesi tarafından insanlık suçu olup olmadıklarının soruşturulmasını önerdi.

Ancak örgütün rapora kulak vermediğini belirten de Zayas, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin de onunla görüşmeyi reddettiğini ifade etti. Eski raportör, bunun sebebinin, varmış olduğu sonuçların Venezüella'nın rejim değişikliğine ihtiyaç duyduğu yönündeki görüşle çeliştiğine inanılması olduğunu ve BM'nin yalnızca rejimi eleştiren ve devrilmesini gerektiren raporlarla ilgilendiğini aktardı.

De Zayas ayrıca bu süreçteki başlıca rolün ABD'de olduğunu, bu ülkenin yaptırımlarla Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeye çalıştığını, BM'deyse ‘ülkelerin ellerini büktüğünü' ve ekonomik sonuçlarla tehdit ederek kendilerine uygun olacak şekilde oylama yaptırdığını ifade etti.