'İngiltere, ABD'nin baskısıyla Venezüella'ya ait altınları transfer etmedi'

Bloomberg'de yer alan habere göre Venezüella Merkez Bankası'nın, İngiltere Merkez Bankası'ndaki 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1.2 milyar dolarlık kısmını transfer talebi reddedildi. Haberde, transfere, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, İngiliz meslektaşlarına uyguladıkları baskı nedeniyle izin verilmediği iddia edildi.

Venezüella, aylardır İngiltere Merkez Bankası'ndaki rezervlerine ulaşmaya çalışıyor. Venezüella Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, aralık ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş ancak sonuç alamamıştı.